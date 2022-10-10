إجراء أوروبى جديد لدعم اللاجئين الأوكرانيين

وذكرت المفوضية الأوروبية - فى بيان صحفى نشرته اليوم عبر موقعها الالكترونى - "أن هذه الأداة الجديدة ستساعد الأشخاص الخاضعين للحماية المؤقتة على تحميل سيرهم الذاتية، بحيث تكون ملفاتهم الشخصية متاحة لأكثر من 4 آلاف شركة أعمال وخدمات التوظيف العامة الوطنية ووكالات التوظيف الخاصة"، موضحة أن ضمان الاندماج السريع والفعال فى سوق العمل يعد أمرًا مهمًا للمجتمعات المضيفة، ولأولئك الفارين من العمليات العسكرية الروسية لإعادة بناء حياتهم.
تعليقًا على ذلك، قال مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية نيكولاس شميت: "تُظهر الإجراءات الجديدة تضامننا المستمر مع أوكرانيا، ليس فقط بالكلمات، ولكن بالأفعال.. إنها مأساة أن ملايين الناس أجبروا على الفرار من ديارهم، ومن واجبنا الجماعى تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لمساعدتهم على العيش لأنفسهم فى الاتحاد الأوروبى".
وأوضح أن العثور على وظيفة جيدة يعنى الاستقلال المالى ويضع اللاجئين على الطريق نحو اندماج اجتماعى أفضل.
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