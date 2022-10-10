ماكرون يتعهد بزيادة الدعم العسكرى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح قصر الإليزيه - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية - أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الفرنسى ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى. وأضاف الإليزيه، أن الرئيس ماكرون جدد تأكيده للرئيس الأوكرانى - خلال المكالمة الهاتفية - التزام فرنسا "بزيادة" دعمها العسكرى لكييف. يُذكر أن روسيا وجهت ضربات بصواريخ إلى العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة كييف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكى وكونوتوب وريفنى وبولتافا، كما أعلن مكتب الرئيس الأوكرانى وقوع هجمات على منشآت الطاقة فى زابوريجيا وفينيتسيا وسومى وجيتومير. وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، على الضربات بأنها جزء من العملية العسكرية الروسية الخاصة، التى أطلقتها موسكو فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، فى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتعين انتظار التعليقات من وزارة الدفاع الروسية.

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