الرئيس الصينى يهنئ نظيره النمساوى على إعادة انتخابه لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الصين - بحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، اليوم الإثنين - أنه يعلق أهمية كبيرة على العلاقات بين بلاده والنمسا، مشيرا إلى استعداده للعمل مع فان دير بيلين للدفع نحو تطوير جديد للشراكة الاستراتيجية الودية بين الصين والنمسا بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات فى النمسا قد أعلنت أن فان دير بيلين، حقق بالفعل الأغلبية اللازمة بأكثر من 50% فى الاقتراع الأول، وبالتالى يُعاد انتخابه رئيسا للبلاد.
وأظهرت النتائج النهائية حصول الرئيس النمساوى فى الاقتراع الأول على نسبة 56.2%.
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