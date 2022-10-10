العالم اليوم - كلوب يبرر استبدال محمد صلاح في هزيمة ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 02:24 مساءً - كشف المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب أنه استبدل النجم المصري محمد صلاح في هزيمة ليفربول 3-2 أمام أرسنال لأنه كان بحاجة إلى عرض دفاعي "مكثف للغاية" على جانبه الأيمن.

وتأخر ليفربول في وقت مبكر على ملعب الإمارات حيث وضع غابرييل مارتينيلي أرسنال في المقدمة بعد 58 ثانية، ثم عادل داروين نونيز النتيجة، لكن رجال كلوب تأخروا في الشوط الأول بعد هدف بوكايو ساكا.

وعادل روبيرتو فيرمينو النتيجة مرة أخرى، لكن أرسنال حصل على ركلة جزاء سهلة حولها ساكا لتأمين الفوز لفريق ميكيل أرتيتا.

في غضون ذلك، كافح محمد صلاح لإحداث تأثير وتم استبداله في الدقيقة 69 عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل من الفريقين.

عندما سُئل عن سبب استبدال صلاح، قال كلوب بعد المباراة: "اعتقدت أنه يمكننا القيام بذلك من أجل التركيز على الدفاع مرة أخرى وعلى مستوى عالٍ.. وحاولنا وضع هندرسون في هذا الجانب هناك. لقد قام صلاح بعمل لا يصدق، وبذلك مجهودا كبيرا جدا".

وأضاف: "في بعض الأحيان تكون مجريات المباراة مكثفة للغاية، ولهذا السبب اعتقدنا أنه يمكننا فعل ذلك مع هندرسون. كنا ما نزال نرغب في الفوز، حتى عندما قمنا بإخراج المهاجم"، بحسب ما نقلت صحيفة مترو الإنجليزية.

كلوب يتخلى عن سباق اللقب

كذلك استبعد كلوب فريقه من الصراع على اللقب، حيث يبتعد ليفربول بفارق 14 نقطة عن صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وعن المتصدر أرسنال، وقال: "نعم، لسنا في سباق على اللقب".

غير أن كلوب شدد على أن فريقه سيقاتل حتى النهاية، مشيرا إلى أن هذا ما يتعين عليه القيام به وهو ما سيفعله.

وأبدى كلوب عدم رضاه عن موقف وموقع فريقه في سلم الترتيب، مشيرا إلى أن أحدا من اللاعبين لا يشعر بالرضا عن ذلك.