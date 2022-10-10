وزارة الدفاع الروسية: الضربات على أوكرانيا حققت أهدافها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 01:32 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة في الهجوم وتم تحقيق الهدف، مؤكدة أن الضربات الروسية “حققت أهدافها”.

وقالت الوزارة، في بيان، “اليوم، شنت القوات الروسية هجوما مكثفا باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة ضد أهداف القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، وقد تم تحقيق هدف الضربة، وأصيبت جميع الأهداف المحددة”.

وأضاف بيان الوزارة: “في اتجاه كوبيانسك، قام العدو، بواسطة قوات من أربع مجموعات تكتيكية سرية، بمحاولات هجومية فاشلة في اتجاه نقاط كيسلوفكا وتاباييفكا في منطقة خاركوف وكوزيموفكا”، متابعاً “تم صد جميع هجمات وحدات القوات المسلحة، وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وخمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة و 15 وحدة من معدات السيارات”.

واستطردت الوزارة “في اتجاه كراسنبيي ليمان، حاولت وحدات من القوات الأوكرانية دون جدوى عبور نهر زيربيتس في مناطق ميكيفكا ورايجورودكا في لوجانسك، وأحبطت النيران المركزة لقوات الصواريخ والمدفعية جميع المحاولات التي قامت بها القوات الأوكرانية لقيادة المعابر عبر النهر”.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه “في اتجاه ميكولايف-كريفوي روج، نفذت القوات الأوكرانية عمليات هجومية بقوات تصل إلى ثلاث مجموعات تكتيكية كتيبة ووحدات من المرتزقة الأجانب في اتجاهات بروسكينسكو وبيزيمينو وسادوك وسوخانوفو في منطقة خيرسون، دفعت الإجراءات النشطة للقوات الروسية العدو إلى مواقعه الأصلية، وبلغت خسائر القوات المسلحة في هذا الاتجاه خلال يوم واحد أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا وتسع دبابات و 16 عربة قتال مصفحة و 17 سيارة”.

وأكمل البيان: “أصابت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي وباخموتسكوي وأرتيموفسك وأوجليدار في دونيتسك وبافلوفكا في منطقة زابوريجيا وبلاجرادوفكا في منطقة نيكولاييف، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوة الحية والمعدات العسكرية في 143 مقاطعة”.

وأضاف “ودُمرت خمسة مستودعات للذخيرة وأسلحة المدفعية الصاروخية في مناطق سيفيرسك وأفدييفكا وشيفتشينكو في دونيتسك ونوفاليكساندروفكا بمنطقة زابوريجيا وبيريزنيجوفاتوي في منطقة نيكولاييف”، متابعا “في مناطق مدينتي دنيبروبتروفسك وبافلوجراد في منطقة دنيبروبتروفسك، تم تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية”.

ولفت “أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي طائرة من طراز (ميغ-29) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من مدينة بيلايا كرينيتسا في منطقة خيرسون”.