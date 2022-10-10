عاجل- السفارة الأمريكية فى كييف توجه نداء لرعاياها

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة، إن "القصف الروسى فى أوكرانيا يشكل تهديدا مباشرا للمدنيين وللبنية التحتية"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت الشرطة الأوكرانية، قد أعلنت مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين جراء الانفجارات التى استهدفت العاصمة كييف، صباح اليوم الإثنين.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد اتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أمس الأحد، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.