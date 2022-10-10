شولتس: مستعدون لرفع وتيرة المساعدات لكييف

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أكد المستشار الألمانى أولاف شولتس، للرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، استعداد برلين لرفع وتيرة المساعدات لكييف، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

جاء ذلك بعد وقوع عدة انفجارات ضخمة فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

بينما تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الهجمات الروسية، فيما أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين جراء الانفجارات التى استهدفت العاصمة كييف.