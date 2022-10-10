عاجل- بوتين: لا بد لروسيا من الرد على انفجار القرم

جدة - نرمين السيد - وتابع بوتين فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، لقد وجهنا ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية وردنا سيكون أشد على أى أعمال إرهابية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد اتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أمس الأحد، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.

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