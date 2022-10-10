عاجل- الدفاع الروسية: حققنا أهدافنا من الضربات الصاروخية على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال كلمته أمام مجلس الأقاليم الروسية، اليوم الإثنين: "وجهنا ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية وردنا سيكون أشد على أى أعمال إرهابية".

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات عنيفة، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفى وقت سابق من اليوم، تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الهجمات الروسية، كما أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين جراء الانفجارات التى استهدفت العاصمة كييف، صباح اليوم الإثنين.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أمس الأحد، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.