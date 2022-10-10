عاجل- الاتحاد الأوروبى: الاستهداف الروسى للمدنيين فى أوكرانيا «جريمة حرب»

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد الأوروبى، إن الاستهداف الروسى للمدنيين فى أوكرانيا "يرقى إلى جريمة حرب"، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكانت انفجارات ضخمة قد وقعت فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان قد اتهم، أمس الأحد، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى ألحق اضرارا بجسر كيرتش الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابى" ضد منشأة رئيسية فى البنى التحتية.