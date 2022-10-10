رئيس بيلاروسيا: نعمل مع موسكو على تشكيل قوة عسكرية إقليمية مشتركة

جدة - نرمين السيد - وأضاف لوكاشينكو، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أننا نعمل مع روسيا على تشكيل قوة عسكرية إقليمية مشتركة. يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اتهم، أمس الأحد، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى ألحق اضرارا بجسر كيرتش الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابى" ضد منشأة رئيسية فى البنى التحتية.

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