العالم اليوم - زيلينسكي: روسيا استهدفت البنية التحتية.. والكهرباء قد تنقطع

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: روسيا استهدفت البنية التحتية.. والكهرباء قد تنقطع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنتها على جميع أنحاء أوكرانيا، الاثنين، مشيرا إلى استخدام الجيش الروسي لعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجمات.

وأضاف زيلينسكي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أن روسيا تريد بث الذعر والفوضى، وتدمير "نظام الطاقة" في البلاد، مضيفا أن ضربات بواسطة "عشرات الصواريخ" وطائرات مسيرة إيرانية من نوع "شاهد" استهدفت جميع انحاء أوكرانيا ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف، ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا، وسومي وخاركيف وجيتومير.

وقال في شريط فيديو تم تصويره بوسط العاصمة الأوكرانية كييف إن "انقطاعا موقتا في التيار الكهربائي قد يحدث، "ولكن لن يكون هناك انقطاع في ثقتنا بالنصر"، حسب تعبيره.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تريد أن تخيف أوكرانيا، وتريد "أن يفر الناس، لكن لا يمكننا المضي إلا الى الأمام وسنظهر ذلك في ساحة المعركة"، داعيا الأوكرانيين إلى البقاء في ملاجئهم.

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أراضيها الاثنين، خلال حملة قصف على عدة مدن في البلاد.

وقال القائد العام للجيش الأوكراني، فاليري زالوجنيي، أن روسيا أطلقت 75 صاروخا بينها 41 تمكن الدفاعات الأوكرانية من صدها، وأشار أن روسيا استخدمت أيضا "طائرات مقاتلة بدون طيار".

وتوقفت حركة المترو جزئيا في كييف، حيث تم تحويل المحطات إلى ملاجئ من الغارات الجوية.

وأوقفت حركة السير أيضا في وسط المدينة بحسب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.