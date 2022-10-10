العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يزور روسيا الثلاثاء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - يقوم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة إلى روسيا الاتحادية، الثلاثاء، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ويبحث رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة مع نظيره الروسي علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا و عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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