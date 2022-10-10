العالم اليوم - البطالة في تركيا تتراجع في أغسطس.. وتصل إلى هذه النسبة

انتم الان تتابعون خبر البطالة في تركيا تتراجع في أغسطس.. وتصل إلى هذه النسبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - تراجع معدل البطالة في تركيا بمقدار 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري ليصل إلى 9.6 بالمئة في شهر أغسطس، مقابل 10 بالمئة في شهر يوليو، بينما انخفضت نسبة الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدلة موسميا إلى 19.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات، الاثنين، أن معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة، والذي بلغ 22.4 بالمئة في يوليو، قد بدأ الاتجاه المتراجع بعد أن بلغ ذروته عند 29.6 بالمئة في يناير 2021، بسبب التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة وباء كورونا.

وارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في أغسطس بواقع 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 53.0 بالمئة.

وكان معدل البطالة في تركيا قد تم تعديله إلى 10 بالمئة بدلا من 10.1 بالمئة في يوليو الماضي، مقابل 10.4 بالمئة في شهر يونيو.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن عدد العاطلين عن العمل من سن 15 سنة فأكثر، انخفض بمقدار 113 ألفا، إلى 3 ملايين و445 ألف شخص في يوليو 2022، مقارنة بالشهر السابق.