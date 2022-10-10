العالم اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي في محافظة أبين إلى 6 قتلى

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، إلى 6 قتلى واثنين من الجرحى.

وأكد المتحدث العسكري باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحور أبين، محمد النقيب، أن 6 جنود لقوا حتفهم في التفجير الإرهابي الذي وقع في أبين، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأوضح النقيب، أن "الهجوم وقع في الطريق العام بمديرية مودية شرقي محافظة أبين، إذ انفجرت عبوتان ناسفتان زرعتهما عناصر من تنظيم القاعدة أثناء مرور طقم عسكري في المنطقة، ما أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة اثنين آخرين.

وكانت مصادر إعلامية موالية قالت في وقت سابق أمس، إن 4 جنود قُتلوا وأصيب 3 آخرين إثر انفجار عبوتين ناسفتين في مدخل وادي عومران بمديرية مودية محافظة أبين.

وأضافت أن العناصر الإرهابية عادت لتفخيخ الطريق العام من مودية إلى وادي عومران.

ويعد هذا الهجوم الارهابي، هو الأول الذي يستهدف قوات المجلس الانتقالي، في أبين، خلال هذا الشهر، في أعقاب هجمات نفذها تنظيم القاعدة الشهر الماضي أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

وفي 18 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرة قواته بشكل كامل على معسكر "عومران" الاستراتيجي أكبر معاقل تنظيم "القاعدة" في أبين، بعد شهر تقريباً من اعلانه بدء عملية عسكرية لمكافحة "التنظيمات الإرهابية" في أبين تحت اسم "سهام الشرق".

ويوم السبت، سيطرت قوات الحزام الأمني على مركز مديرية المحفد في المحافظة ذاتها بعد ساعات قليلة فقط من إعلانها بدء المرحلة الرابعة من عملية سهام الشرق التي انطلقت في 22 أغسطس الماضي.