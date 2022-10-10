عاجل- بوتين: علينا تقييم الأوضاع بناء على الوقائع لتحقيق الاستقرار

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، قال بوتين فى كلمته لأعضاء مجلس الأقاليم الروسى: "علينا أن نقيم الأوضاع بناء على الوقائع لتحقيق الاستقرار".

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات عنيفة، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية أعلنت مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين جراء الانفجارات الروسية التى استهدفت العاصمة كييف، فيما تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الهجمات الروسية التى بلغت 75 صاروخًا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أمس الأحد، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.