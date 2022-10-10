أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال لـ 422 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لمكتب المدعى العام الأوكرانى - نقلته وكالة أنباء "يوكرن فورم" الأوكرانية - "أن عدد القتلى والجرحى من الأطفال جراء العملية العسكرية الروسية بلغ حتى اليوم 1226، حيث قتل 422 طفلا وأصيب 804 آخرون"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وذلك نظرا للعمليات العسكرية الجارية فى عدة مناطق، لافتا إلى أنه تضررت 2608 مؤسسات تعليمية فى أوكرانيا جراء القصف الروسى على منشآت مدنية وتعليمية، منها 313 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل.

بدوره، أكد مساعد وزير الداخلية الأوكرانية روستيسلاف سميرنوف، مقتل 8 مدنيين على الأقل وإصابة 24 آخرين، وذلك جراء القصف الصاروخى الذى شهدته العاصمة كييف صباح اليوم.

وأشار المسؤول الأوكرانى - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى أن القصف تسبب أيضا فى اشتعال النيران فى ست سيارات وتضرر 15 مركبة أخرى.

من ناحيته، قال عمدة كييف فيتالى كليتشكو، إن البنية التحتية الحيوية فى العاصمة الأوكرانية قد تعرضت لقصف عنيف، مضيفا أن جميع خدمات الطوارئ تعمل على الأرض فى الوقت الحالى.