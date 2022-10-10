أول تعليق من الرئيس النمساوى بعد فوزه فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - ووجه فان دير بيلين اليوم الإثنين الشكر إلى شعبه، قائلًا: "النتيجة رائعة، وهذه ثقة كبيرة أن أحصل على أصوات أكثر من جميع المرشحين الستة الآخرين مجتمعين".
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، حقق بالفعل الأغلبية اللازمة بأكثر من 50% فى الاقتراع الأول وبالتالى يُعاد انتخابه رئيسًا للبلاد.
وأظهرت النتائج النهائية حصول الرئيس النمساوى فى الاقتراع الأول على نسبة 56.2%.
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