الجيش الأوكرانى: أسقطنا 41 من بين 75 صاروخا أطلقتها روسيا على مدننا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن الجيش الأوكرانى أسقط 41 من بين 75 صاروخًا أطلقتها روسيا على مدن أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن وكالة "رويترز"، منذ قليل.





كما تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الهجمات الروسية، فيما أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين جراء الانفجارات التى استهدفت العاصمة كييف، صباح اليوم الإثنين. وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات عنيفة، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أمس الأحد، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.

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