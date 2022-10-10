عضو بالكونغرس الأمريكي يصف بايدن بأنه مجرم لمساعدته كييف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 10:31 صباحاً - عارض عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية أريزونا، بول أنطون غوسار، مساعدة كييف، واصفا بايدن بـ "المجرم" لمساعدته كييف وتمويل الحرب.

وصرح غوسار، في تغريدة له على موقع "تويتر"، برفضه للمساعدات العسكرية ولتمويل الحرب، التي "لا يجب أن يكون لنا يد فيها"، وتابع أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، و"عشيرته الإجرامية" ربما مدينين لزيلينسكي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية غير مدينة له بأي شيء.

يذكر أن غوسار ليس السياسي الأمريكي الوحيد، الذي عارض مساعدة واشنطن لكييف، حيث صرح عضو الكونغرس الأمريكي، مات روزندال، في وقت سابق، بأن دافعي الضرائب الأمريكيين لا يملكون المال لمساعدة أوكرانيا.

وتواصل واشنطن وحلفاؤها، على خلفية العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ضخ الأسلحة لأوكرانيا، بينما صرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن توريد الأسلحة الغربية لا يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع.