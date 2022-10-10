عاجل- زيلنسكى: الضربات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة

جدة - نرمين السيد - وكانت انفجارات ضخمة وقعت فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الإثنين، أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى.

يشار إلى أن الرئيس الروسى اتهم، أمس الأحد، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى ألحق اضرارا بجسر كيرتش الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابى" ضد منشأة رئيسية فى البنى التحتية.