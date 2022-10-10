رئيس وزراء ماليزيا يعلن حل البرلمان

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبرى يعقوب، اليوم الإثنين، حل البرلمان ليمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجارى، حيث يجب أن تجرى فى غضون 60 يومًا.





وقال يعقوب - فى خطاب متلفز وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - إنه طلب أمس موافقة الملك الماليزى السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى لحل البرلمان، وتم قبول طلبه. وكان من المتوقع ألا تجرى الانتخابات المقبلة قبل نحو عام من الآن، غير أن نواب حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، حثوا رئيس الوزراء على إجراء انتخابات مبكرة، لتعزيز ثقة الناخبين.

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