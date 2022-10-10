عاجل- الشرطة الأوكرانية: مقتل 5 على الأقل وإصابة 12 آخرين فى انفجارات كييف

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين جراء الانفجارات التى استهدفت العاصمة كييف، صباح اليوم الإثنين، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن وكالة "رويترز"، منذ قليل.





وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف انفجارات عنيفة، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، أمس الأحد، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.

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