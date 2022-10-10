زعيم كوريا الشمالية: تحركات واشنطن وسول تؤدى إلى رد فعل أكبر

جدة - نرمين السيد - أعرب الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، عن تقديره الكبير لقواته القتالية النووية التى تحمل مهمة لردع الحرب وتحافظ على حالة تأهب قصوى لقدرات رد الفعل السريع والصحيح ووضعية الاستجابة النووية فى أى موقف غير متوقع فى أى وقت.





وقال أون - نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية فى كوريا الشمالية - إن مثل هذه الأعمال المستمرة والمتعمدة وغير المسؤولة من قبل الولايات المتحدة ونظام كوريا الجنوبية لتصعيد التوتر لن تؤدى إلا إلى رد فعل أكبر، ونراقب دائما بصرامة أزمة الوضع، مضيفا "أننا سنراقب بحدة الظروف الأمنية غير المستقرة فى شبه الجزيرة الكورية وجميع التحركات العسكرية التى لا يمكن التغاضى عنها، وسنتخذ بقوة جميع الإجراءات العسكرية المضادة إذا لزم الأمر".

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الكورية الشمالية أن وحدات الجيش الشعبى الكورى لتشغيل الأسلحة النووية التكتيكية أجرت تدريبات عسكرية من 25 سبتمبر الماضى إلى 9 أكتوبر الجارى من أجل تقييم قدرة الردع الحربى والهجوم النووى المضاد للبلاد، وهو ما يعد تحذيرا شديدا، موضحة أن هذه التدريبات أجريت وسط التدريبات العسكرية الخطيرة المستمرة التى تجريها القوات البحرية المشتركة التى تستخدم حاملة الطائرات الأمريكية ومدمرة إيجيس وغواصة تعمل بالطاقة النووية فى المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن الولايات المتحدة، قامت على أساس اتفاق لتوفير المزيد من الردع الموسع المكثف لكوريا الجنوبية بإحضار حاملة الطائرات التى تعمل بالطاقة النووية، كما أرسلت مجددا فرقة عمل للحاملة النووية فى المياه قبالة البحر الشرقى لكوريا لإجراء مناورة دفاع صاروخى مشتركة، متخذة موقفا مؤسفا مما زاد من تصعيد التوتر فى المنطقة بينما يشكلون بشكل علنى تهديدا عسكريا لكوريا الديمقراطية.