بولندا تعلن ارتفاع عدد لاجئى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى إلى 6 ملايين و900 ألف شخص.





وأفادت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس الأحد حوالى 22 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا، فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا إلى حوالى 5 ملايين و13 ألف شخص وذلك بعدما غادر 25 ألفا و700 شخص أمس. وكانت بولندا قد مررت - فى مارس الماضى - مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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