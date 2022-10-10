العالم اليوم - فيديو لقصف جسر في كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 10:24 صباحاً - أظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة، صباح الاثنين، لحظة قصف جسر شهير في كييف، ضمن ضربات صاروخية استهدفت العاصمة ومناطق أخرى في أوكرانيا.

وأظهر الفيديو كرة لهب كبيرة في الجسر المشاة الشهير في العاصمة الأوكرانية بعد تعرض للقصف.

ووقع الانفجار عند الساعة الثامنة و18 دقيقة بالتوقيت المحلي.

ولا تمر المركبات أو الشاحنات من خلال هذا الجسر، فهو مخصص للمشاة وركاب الدراجات النارية، ويعطي رواده منصة لرؤية العاصمة كييف من فوق.

لكن الجسر كان خاليا من المارة وقت تعرضه للقصف.

وكانت مناطق عدة في العاصمة الأوكرانية ومناطق أخرى في البلاد تعرضت للقصف في وقت سابق الاثنين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب العالم لاجتماع مجلس الأمن القومي الروسي، الذي سيتم في وقت لاحق اليوم، برئاسة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ويأتي الاجتماع لدراسة الرد على تفجير جسر كيرتش الذي وقع السبت، وتتهم موسكو كييف بالضلوع في تدبيره.

ويربط كيرتش الذي دمر جزئيا بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.