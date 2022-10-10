الصين تسجل 2106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الإثنين، إن الصين سجلت 2106 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 434 إصابة ظهرت عليها أعراض و1672 بدون أعراض.

وسجلت الصين 1925 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 503 إصابات ظهرت عليها أعراض و1422 بدون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226، فيما سجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 253575 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل العاصمة بكين 13 إصابة محلية مصحوبة بأعراض وثلاث حالات بدون أعراض، مقابل ست حالات مصحوبة بأعراض وحالتين بدون أعراض في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، 31 إصابة محلية بدون أعراض وثلاث حالات بأعراض ، مقابل 19 حالة بدون أعراض وحالتين بأعراض في اليوم السابق.