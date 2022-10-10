البابا فرنسيس يستنكر إقصاء المهاجرين ويصف الأمر ”مشين وكريه وآثم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - دافع البابا فرنسيس، بشدة عن المهاجرين ووصف إقصاءهم بأنه أمر "مشين وكريه وآثم"، مما يجعله على طريق التصادم مع الحكومة اليمينية المقبلة في إيطاليا.

وجاءت تصريحات البابا خلال مراسم لتطويب أسقف عاش في القرن التاسع عشر، وكان يُعرف بلقب "أبو المهاجرين"، إلى جانب إعلان قداسة رجل من القرن العشرين كان يقدم الدعم الروحي للمرضى في الأرجنتين.

وترأس بابا الفاتيكان، الذي يجعل قضية دعم المهاجرين على رأس أولوياته، قداسا بمشاركة 50 ألفا من المصلين في ساحة القديس بطرس. وقال: "إقصاء المهاجرين أمر مشين. إنه في الواقع عمل إجرامي. فهو يجعلهم يموتون أمام أعيننا".