جدة - نرمين السيد - قالت نائبة رئيس فنزويلا ديلسى رودريغيز، الأحد، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بينما لا يزال 52 فى عداد المفقودين بعد أن فاضت 5 أنهار صغيرة فى وسط فنزويلا بسبب الأمطار الغزيرة.





وقالت رودريغيز فى خطاب بثه التلفزيون إن الأمطار الغزيرة ليل السبت جرفت جذوع الأشجار الكبيرة والحطام من الجبال المحيطة إلى منطقة تيخيرياس، على بعد 67 كيلومترا جنوب غربى العاصمة كراكاس. وتسببت الفيضانات بووقوع أضرار جسيمة لحقت بعدد كبير من المنازل والمتاجر والشركات والأراضى الزراعية. وأضافت أن الأمطار التى هطلت خلال 8 أيام فقط تعادل الأمطار التى تسقط على مدى شهر كامل، وأن المضخات المستخدمة لتشغيل شبكة مياه الشرب فى المنطقة جرفتها مياه الفيضانات. وأوضحت رودريغيز أن الأولوية تتمثل فى تحديد مكان الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحت الطين والصخور فى جميع أنحاء مدينة لاس تيخيرياس، بينما تفقد أفراد الجيش والإنقاذ أيضا ضفاف النهر بحثا عن ناجين. ويشارك نحو 1000 شخص فى عمليات الإنقاذ عن الضحايا فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيضانات فنزويلا.. مقتل 25 شخصا وفقدان 52 آخرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.