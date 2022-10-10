عاجل- موسكو تحاول تدميرنا.. أول تعليق من زيلنسكى على القصف الروسى

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلنسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن روسيا تحاول تدميرنا ومسح وجودنا عن وجه الأرض.

وكانت انفجارات ضخمة قد وقعت فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الإثنين، قبل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن القومى الروسى بقيادة الرئيس، فلاديمير بوتين.

يشار إلى أن الرئيس الروسى اتهم، أمس الأحد، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى ألحق اضرارا بجسر كيرتش الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابى" ضد منشأة رئيسية فى البنى التحتية.