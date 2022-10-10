عاجل- دوى انفجارات فى لفيف ودنيبرو وترنوبل الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكانت انفجارات ضخمة قد وقعت فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الإثنين، قبل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن القومى الروسى بقيادة الرئيس، فلاديمير بوتين، الأمر الذى أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى القصف. كما شوهد عمال الإنقاذ وهم يعملون على إطفاء الحرائق جراء القصف.

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