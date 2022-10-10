عاجل- انفجارات ضخمة تضرب كييف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم كييف، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، إن 3 انفجارات قوية على الأقل، سمعت فى كييف.

ورصدت القناة الإخبارية مقطع فيديو يتضمن تصاعد أعمدة الدخان من مبان فى وسط العاصمة بعد وقوع عدد من الانفجارات.

وكان الرئيس الروسى اتهم، أمس الأحد، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى ألحق اضرارا بجسر كيرتش الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية فى البنى التحتية.