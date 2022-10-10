العالم اليوم - التضخم في مصر يرتفع إلى 15 بالمئة في سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.

وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15 بالمئة في سبتمبر مقابل 14.6 بالمئة في أغسطس.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آرائهم قد توقعوا أن يسجل التضخم 14.70 بالمئة في سبتمبر.

وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7 بالمئة.

وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3 بالمئة في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي، ضمن جهوده للحد من التضخم وكبح التدفقات الخارجة، لكنه أبقى على الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات.

ويستهدف المركزي المصري حاليا تحقيق معدل تضخم قدره 7 بالمئة (±2 بالمئة) بنهاية عام 2022، لكنه قال إنه "سيتسامح مؤقتا" مع معدل التضخم الرئيسي السنوي المرتفع بالنسبة إلى هدفه حتى عام 2023.