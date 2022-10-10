جنرال أمريكى: تفجير جسر كيرتش له تأثيره النفسى فى الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أكد الجنرال الأمريكى ويسلى كلارك، القائد السابق للقوات المشتركة العليا بحلف شمال الأطلسى (ناتو) أن الانفجار الذى دمر جزئيا جسر مضيق كيرتش -الذى يربط روسيا بشبه جزيرة القرم- له تأثيره النفسى الكبير فى حرب أوكرانيا.





وقال الجنرال المتقاعد كلارك -فى تصريحات- إن من المبكر لأوانه الحديث عن التأثير العسكرى لهذا التفجير، لكنه يرتبط بمواصلة الجهود التى يبذلها الأوكرانيون. يذكر أن الانهيار الجزئى للجسر حدث نتيجة لانفجار شاحنة واشتعالها مع مرور خزانات وقود على متن قطار بضائع. واتهمت روسيا الجانب الأوكرانى بأنها تقف وراء هذا الانفجار واعتبرته عملا إرهابيا رغم أن أوكرانيا لم تعلن رسميا مسئوليتها عن وقوعه.

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