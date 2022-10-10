نائبة ديمقراطية: نريد ضخ دماء جديدة ولكن سندعم بايدن لولاية أخرى

جدة - نرمين السيد - قالت إيليسا سلوتكين، النائبة الديمقراطية الأمريكية عن ولاية ميشيجان، إن الحزب الديمقراطى بحاجة إلى ضخ دماء جديدة من السياسيين، إلا أنها أكدت أنها ستدعم الرئيس الأمريكى جو بايدن إذا قرر إعادة الترشح لفترة رئاسية جديدة.





وأضافت، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن من المهم أن يكون هناك جيل جديد من القيادات سواء فى صفوف الحزب الديمقراطى أو فى الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ أو فى البيت الأبيض، ولكننا سنؤيد بايدن لو اعتزم الترشح مجدداز

ولفتت سى إن إن إلى أن هناك ترحيبا متحفظا بين بعض كوادر الحزب الديمقراطى الأمريكى بفكرة أن بايدن قد يرشح نفسه لفترة رئاسية ثانية، حتى لو لم يكونوا على يقين من عزمه.

وذكرت أن بايدن يعتبر هو أكبر الرؤساء الأمريكيين عمرا على الإطلاق، حيث يبلغ من العمر 80 عاما، ويتجه لأن يتبنى جدول أنشطة أخف عن رؤسائه السابقين، بما أدى إلى تساؤلات حول امتداد حملته المحتملة ومشاركته فى الفعاليات الانتخابية خلالها.