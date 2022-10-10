جوتيريش يبدى قلقه البالغ من تدهور الأوضاع فى هايتى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جوتيريش، فى بيان صدر اليوم، أن الفئات الأكثر ضعفا من سكان هايتى هى الأكثر تضررا من توقف الخدمات الضرورية اللازمة لمنع انتشار الأمراض مثل توزيع المياه الصالحة للشرب.
وحث الأمين العام المجتمع الدولى، بما فى ذلك أعضاء مجلس الأمن ، إلى النظر بصورة عاجلة فى طلب حكومة هايتى للنشر الفورى لقوة مسلحة دولية متخصصة للتصدى للأزمة الإنسانية بما فى ذلك تأمين حرية حركة المياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية من الموانئ والمطارات الرئيسية إلى المناطق السكنية ومرافق الرعاية الصحية.
وأكد جوتيريش على وقوف الأمم المتحدة إلى جانب شعب هايتى ودعمها للجهود المبذولة للحد من العنف وتعزيز الاستقرار فى البلاد.
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