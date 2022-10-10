وزارة النقل الروسية تعلن اسئناف حركة قطارات الركاب على جسر القرم

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن وزير النقل فيتالى سافيليف قوله إن "الزملاء من السكك الحديدية الروسية، إلى جانب سكة حديد القرم، يعملون بجد، مما جعل من الممكن اليوم بدء حركة قطارات الركاب عبر جسر القرم".
وقالت الوزارة إنه من يوم الاثنين ستبدأ حركة القطارات على جسر القرم حسب الجدول الزمني.
وبحسب الوزارة ، غادر أول قطار ركاب مساء الأحد كيرتش وعبر جسر القرم. وغادر قطار من أنابا بالبر الرئيسى لروسيا وعبر الجسر بالفعل
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