العالم اليوم - "غوغل" يحتفل بذكرى مولد المؤرخ المصري مصطفى العبادي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 أكتوبر 2022 03:22 صباحاً - احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، الاثنين، بذكرى ميلاد المؤرخ المصري الراحل مصطفى العبادي.

ونشر "غوغل" على صفحته الأولى رسما للمؤرخ الراحل وهو يحمل كتابا بين يديه وخلفه مكتبه وبجانبه معالم معمارية، منها هرم تخرج من قمته شعلة نار.

وللكتاب والمكتبة رمزية كبيرة في مسيرة المؤرخ الراحل، فقد ساهم في إحياء واحدة من أبرز المكتبات في الشرق الأوسط.

وولد مصطفى العبادي في 10 أكتوبر عام 1928 في مدينة الإسكندرية، بحسب موقع المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

وحصل العبادي على درجة الدكتوراه في الفلسفة عن الحضارتين اليونانية والرومانية من جامعة كمبريدج البريطانية عام 1961.

وبدأ حياته المهنية أكاديميا، حيث كان يدرّس في الجامعة، على خطى والده الذي كان عميدا لكلية الآداب في جامعة الإسكندرية.

لكن العبادي الابن لم يكتف بإلقاء المحاضرات فحسب، فقد نشط خارج أسوار الجامعة، فكان عضوا بالمجمع العلمي المصري ورئيسا لجمعية الآثار في الإسكندرية، وعضوا في الجمعية الأميركية للدراسات البردية في نيويورك، وعضوا في اللجنة العليا للتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة وغيرها من المهام.

ويُنسب إليه الفضل في إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، وهو صاحب كتاب "المرجعية" عن المكتبة القديمة في هذه المدينة، كما ألّف العديد من الكتب والدراسات.

وبحسب موقع "حكمة" المعني بشؤون الفلسفة والفكر، فـ"بحلول عام 1970 ربما كان البروفيسور العبادي العالم المصري الوحيد المتخصص بالتاريخ الإغريقي الروماني في بلد تهيمن فيه الدراسات الفرعونية على مجالات الدراسين الكلاسيكيين".

وحصل الراحل على جائزة النيل (أرفع جائزة سنوية يقدمها المجلس الأعلى للثقافة في مصر) عام 2013 وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1998، وجائزة كفافي في الدراسات اليونانية عام 1997.

ورحل العبادي عن عالمنا في 14 فبراير 2017.