76 قتيلا جراء غرق قارب فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - وكان هناك نحو 85 شخصا على متن القارب المحمّل بما يفوق قدرته الاستيعابية فى نهر النيجر. وأنامبرا هى إحدى ولايات نيجيريا التى اجتاحتها فيضانات شديدة منذ بداية موسم الأمطار. وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة ثيكمان تانيمو: "منسوب المياه مرتفع جدا ويعرّض عملية البحث والإنقاذ لمخاطر كبرى".

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