السعودية تدين الهجوم الإرهابى على قوات الأمن الجيبوتية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى على قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة إرهابية، والذى تسبب فى مقتل وإصابة عدد من الجنود الجيبوتيين.





وأكدت الوزارة فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جيبوتى بهذا المصاب الجلل. كانت وزارة الدفاع فى جيبوتى، قد أعلنت أمس السبت مقتل 7 جنود، فى هجوم إرهابى على ثكنات للجيش، ما أدى كذلك إلى إصابة 4 آخرين، وفقدان 6 آخرين.

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