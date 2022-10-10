زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورات عسكرية بـ أسلحة نووية

وقالت رويترز للأنباء، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون، قاد تدريبا لوحدة العمليات النووية التكتيكية فى البلاد، خلال الفترة من 25 سبتمبر الماضى إلى الـ 9 من أكتوبر الجارى.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الإثنين، أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون أشرف على التدريبات وتعهد بتعزيز العمليات العسكرية فى المستقبل، مشددا على أنه ليست هناك أى حاجة لإجراء حوار مع أعدائه.
وأشارت إلى أن الصاروخ الباليستى الذى أطلق على اليابان فى 4 أكتوبر الجارى، كان مطورا، ويهدف إلى توجيه تحذير أقوى وأكثر وضوحا لأعداء كوريا الشمالية.
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