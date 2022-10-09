الأمم المتحدة تعقد اجتماعا لبحث ضم روسيا لأراض أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "الحرة" الاخبارية اليوم الأحد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش قد صرح بأن ضم أى دولة لأراضى دولة أخرى باستخدام القوة يعد انتهاكا لمبادىء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولى.
وقال جوتيرش إن ضم دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا لن يكون له قيمة قانونية.
وفى 30 سبتمبر الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية لبلاده بعد استفتاءات رفضها الغرب، وهذه المناطق هى دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا.
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