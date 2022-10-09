بوتين يتهم أوكرانيا بتفجير جسر القرم

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أصابع الاتهام إلى جهاز الأمن الأوكرانى (إس بى يو)، فيما وصفه بارتكاب "عمل إرهابى" على الجسر الرئيسى الذى يربط روسيا بشبه جزيرة القرم الذى تضرر فى انفجار.





وقال بوتين، فى اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين: "كما ذكرت للتو، ليس هناك شك فى أن هذا هجوم إرهابى يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية ذات الأهمية الحساسة لروسيا الاتحادية"، وفقا لما نقلته قناة "آر تى" الروسية.

وأكد باستريكين ذلك، مضيفا أن "مواطنين من روسيا ودول أجنبية ساعدوا الخدمات الخاصة الأوكرانية فى التحضير للهجوم".

وسأل بوتين: "هل المخططون والمنفذون والعملاء من الخدمات الخاصة الأوكرانية؟"، رد باستريكين: "الخدمات الخاصة الأوكرانية ومواطنين من روسيا والدول الأجنبية ساعدوا فى التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابى"، وفقا لـ"آر تى".

وأضاف باستريكين، أن جهاز الأمن الاتحادى الروسى حدد هوية مدبّرى الهجوم الإرهابى على جسر القرم.