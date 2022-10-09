كيربى: واشنطن ستواصل تقديم الإمدادات العسكرية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جدد جون كيربى منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض التأكيد على أن واشنطن ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها.





وقال كيربى - فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد - إن الرئيس فلاديمير بوتين هو الذى بدأ هذه الحرب وبإمكانه أن ينهيها إذا اقتضى ذلك.

من جهة أخرى، رفض جون كيربى التعليق على الانفجار الذى وقع أمس السبت فى الجسر الذى يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وبدأ الجيش الروسى هجوما على أوكرانيا، فى 24 فبراير الماضى، تبعه رفض دولى وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عملياتها تخلى كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا فى سيادتها.