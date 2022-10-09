أمريكا وألمانيا تبحثان التحضير لاجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت اليوم الأحد أن المستشار أولاف شولتس بحث هاتفيا مع الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الاستعدادات الخاصة بالاجتماعات المقبلة لمجموعة السبع ومجموعة العشرين، والتى ستتناول على وجه التحديد العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وكيفية التعامل مع آثارها.





وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن عمليات الضم الروسية الأخيرة للأراضى الأوكرانية كانت انتهاكًا جسيمًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن يُنظر إليها على أنها محاولة للاستيلاء على الأراضى الأجنبية بالقوة ولن يتم قبولها أبدًا.

وانتقد الجانبان تهديدات موسكو النووية الأخيرة ووصفوها بأنها "غير مسؤولة"، على حد تعبيرهما، واتفقا على أن مثل هذه الخطوة سيكون لها عواقب وخيمة بشكل غير عادى بالنسبة لروسيا.

وأشار الجانبان إلى أن رفض روسيا الامتثال للمطالب الدولية بإنهاء الأعمال العدائية يقود البلاد إلى عزلة دولية متزايدة.

وأكد الجانبان أن بوتين لا يزال مدعو إلى وقف العمليات العسكرية وسحب قواته المسلحة بالكامل من جميع أنحاء أوكرانيا.

كما أكد بايدن وشولتس على أن الولايات المتحدة وألمانيا ستستمران بلا هوادة فى دعم أوكرانيا فى حربها واستعادة سيادتها، وستواصلان الضغط على روسيا بفرض عقوبات.

وأدان الجانبان أعمال التخريب التى تحدث على خطى أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولفت الجانبان إلى أن الاضطرابات المستهدفة للبنية التحتية الحيوية غير مقبولة وستؤدى إلى نتائج غير جيدة.