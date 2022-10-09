وزير الصحة اللبنانى: تراجع مخيف فى مستوى الخدمات الأساسية

جاء ذلك فى تصريحات له فى ختام جولته اليوم الأحد، فى محافظة عكار شمالى البلاد والتى ظهرت فيها أول حالتين إصابة بالكوليرا على مدار يومين، حيث بدأت الجولة من محطة المياه فى طرابلس، ثم محطة مؤسسة مياه لبنان الشمالى، ثم زيارات ميدانية لمخيمات النازحين، بعدها إلى مستشفى حلبا الحكومى وأخيرا سرايا محافظة عكار.
وأضاف الأبيض أن الهدف من الزيارة مراقبة الوضع على الأرض بحضور مسئولى الوزارة وعدد من النواب وممثلى مؤسسات دولية، مشيرا إلى أن الوفد لمس أيضا تراجع مستوى المساعدات من الشركاء الدوليين تحت أعذار عديدة، مشددا على أن لبنان لن يقبل هذه الأعذار لأنه يعتبر أن معالجة النزوح فى لبنان، ليس مسؤولية لبنان فقط، ولكن بالدرجة الأولى مسئولية المجتمع الدولى تجاه هذه الأزمة المستمرة منذ 11 عاما.
وأوضح أن الوفد اطلع على الجهود التى يقوم بها برامج الترصد الوبائى من أخذ عينات من المياه أو من المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الكوليرا أو المرضى المشتبه بأنهم مخالطون، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية ستساعد بتوفير المستلزمات والأدوية المطلوبة والتجهيزات وتحضير عدد كبير من فحوصات تجرى بشكل فورى.
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