رئيس الحكومة الجزائرية يجرى مباحث مع نظيرته الفرنسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب وصول رئيسة الوزراء الفرنسية مساء اليوم الأحد، إلى الجزائر على رأس وفد وزارى رفيع المستوى؛ فى إطار انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية - الفرنسية.
ومن المقرر أن يعقد وزراء البلدين جلسات مشتركة تمهيدا للتوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون فى مختلف القطاعات.
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