رئيسة الوزراء البريطانية تتجاهل مطالب إطلاق حملات توعية لتوفير الطاقة

جدة - نرمين السيد - سلطت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الأحد، الضوء على تجاهل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس لمطالب مستشارى الحكومة بمعارضتها لإطلاق حملة توعية لتوفير الطاقة فى الشتاء المقبل بالمملكة المتحدة.





وكتبت الهيئة الاستشارية للجنة تغير المناخ (هيئة مستقلة أنشئت بموجب قانون تغير المناخ لتقديم المشورة للمملكة المتحدة والحكومات والبرلمانات)، لتراس الشهر الماضى، لتوضيح الحاجة لخدمة استشارية شاملة فى مجال الطاقة لتقليل الطلب العام فى البلاد.

وذكرت اللجنة أن "الوعى العام لإيجاد حلول لتقليص استخدام الطاقة سواء كان فى المنازل أو فى الأعمال منخفض للغاية"، موضحة أنه بتقديم نصائح محددة سيساعد فى زيادة الوعى، كما يمكن باتخاذ إجراءات منخفضة التكلفة تقليل الطاقة المهدرة على الفور وينعكس على تقليل استهلاك الغاز من 6 إلى 8%.

وأوضحت الصحيفة أن المجالس فى المملكة المتحدة تعمل على خفض درجات حرارة المكاتب وإغلاق المبانى العامة وخفض ساعات التدفئة فى الكتل السكنية مع تزايد المخاوف بشأن احتمال انقطاع التيار الكهربائى فى فصل الشتاء المقبل.

بدوره، قال وزير حكومة الظل لشؤون تغير المناخ إد ميليباند: "مع كل قرار تتخذه تظهر ليز تراس مزيجا غير مسبوق من الحماس وعدم الكفاءة.. أنت تعلم مدى سوء إدارة البلاد والشعب البريطانى يدفع الثمن".

ووفقا لمصادر إعلامية أخرى، فإن اهتمام الحكومة البريطانية منذ قمة "كوب 26" فى نوفمبر الماضى فى جلاسكو، انحرف عن أزمة المناخ بسبب الآثار المستمرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والعملية الروسية ضد أوكرانيا جنبا إلى جنب مع تأثير جائحة "كوفيد-19".