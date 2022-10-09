البيت الأبيض: بايدن وشولتس جددا إدانة مساعى روسيا لضم أراض أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى بيان اليوم الأحد، إن بايدن وشولتس أكدا خلال اتصال هاتفى التزامهما بمحاسبة روسيا على أعمالها الوحشية وتوفير الأمن والمساعدة لأوكرانيا.
وأضاف البيت الأبيض، أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات أسواق الطاقة العالمية وأهمية تأمين إمدادات معقولة التكلفة.
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