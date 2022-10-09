هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بسوريا

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية بسورياأقرت القيادة الوسطى الأمريكية أن قوات التحالف الدولي المتمركزة في منطقة الرميلان شمال شرق سوريا تعرضت لهجوم بصاروخ من عيار 107 مليمترات.

وقالت القيادة في بيان لها صدر فجر اليوم الأحد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: "إن الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، دون أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات الأمريكية أو الشريكة ودون أن يلحق ضررا بأي من المرافق أو المعدات".

وأضاف البيان: إنه تم العثور على صواريخ أخرى في موقع الإطلاق.. مشيرا إلى أن قوات القيادة الوسطى الأمريكية تحقق في الهجوم.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في غارة جوية شنها الجيش الأمريكي في شمال سوريا يوم الخميس.